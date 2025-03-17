Дороги в Раменском уберут до 1 мая

В округе дорожные службы развернули масштабную кампанию по подготовке улиц к весенне-летнему периоду. Сейчас специалисты активно занимаются мойкой дорожных знаков, остановочных павильонов и других элементов инфраструктуры, а также проводят уборку смета вдоль бордюров, освобождая проезжую часть и тротуары от зимней грязи и пыли.

Параллельно ведутся работы по обновлению дорожной разметки. Заместитель директора муниципального казенного учреждения «Раменские Автомобильные Дороги» Владимир Аксенов отметил, что благодаря оперативности и ответственности сотрудников, большинство возникающих проблем решаются в кратчайшие сроки.

«Есть небольшое количество обращений, но они моментально исправляются. Работаем», — сообщил Владимир Аксенов.

На улицах в эти дни можно увидеть целый арсенал дорожной техники: автомобили-пылесосы, поливальные машины, а также подметально-уборочные машины «Бродвей», предназначенные для тщательной очистки дорожного покрытия. Согласно плану, все основные сезонные работы по весенней уборке и подготовке дорожной сети к летнему сезону планируется завершить до 1 мая.