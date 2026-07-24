Дороги в поселке для врачей и многодетных семей построят в Зарайске

В рамках реализации народной программы «Единой России» в городском округе Зарайск продолжается плановая работа по ремонту и строительству автомобильных дорог на основании наказов жителей. В текущем году в муниципалитете ведется капитальный ремонт на нескольких улицах, а также строительство новых дорожных участков, включая самый протяженный объект в Подмосковье — Серебряно-Прудское шоссе.

В 2020 году в рамках программы «Земля врачам» в Зарайске у Беспятовской были выделены земельные участки для строительства жилья, однако подъездные пути отсутствовали. По многочисленным обращениям граждан дорога была включена в народную программу, и за счет средств местного бюджета начато строительство. В настоящее время выполнена отсыпка щебеночного основания с последующей укаткой. Ход работ проинспектировали глава округа Виктор Петрущенко, его заместитель Станислав Шруб и председатель Совета депутатов Елена Белкина.

Жительница Зарайска Анна Федорова заявила: «Проезд находился в неудовлетворительном состоянии, особенно в непогоду. Строительство дороги стало значимым событием для всех жителей микрорайона, благодарим за оперативное решение».

В 2026 году по народной программе ведутся работы по капитальному ремонту дорожного покрытия на улице Сосновая в Зарайске, в деревне Карино, на улицах Молодежная и Луговая в деревне Мендюкино. Кроме того, запланировано строительство дорожных участков до деревни Пенкино и поселка Масловский. Наиболее масштабным объектом станет Серебряно-Прудское шоссе, где будет отремонтировано более 21 километра покрытия с заменой асфальтобетонного слоя и укреплением обочин — данный участок является самым протяженным в Московской области в текущем году.

Секретарь местного отделения «Единой России» Виктор Петрущенко отметил: «Работы по дорогам ведутся масштабно — ремонтируем местные улицы и строим новые проезды. Партийный контроль обеспечен, главное — оправдать доверие жителей и выполнить их наказы».

Народная программа «Единой России», сформированная по итогам выборов в Государственную Думу и Московскую областную Думу в 2021 году, выполнена практически на 100% и включила около 780 тысяч наказов жителей региона. В настоящее время партия приступила к формированию новой программы на следующую пятилетку. Каждый житель может внести свои предложения на сайте естьрезультат.рф или по горячей линии 8-800-200-89-50.