Дороги в населенных пунктах Коломны и Озер очистили от снега

В Коломне на улице Красногвардейской работает фронтальный погрузчик с двумя самосвалами, которые расчищают и сразу вывозят снег. На улице Зеленой задействованы лаповый снегопогрузчик и шесть самосвалов. Также очищается проезжая часть на улицах Дзержинского, Леваневского, Лазо, Уманской, в Парковом проезде и на улице Гагарина. Параллельно техника расширяет дорожное полотно на улицах Калинина, Дзержинского и Окском проспекте.

В Озерах уборка ведется в микрорайонах Болотово, Роговое поле, Челноки, Текстильщики и Жилкоп. Рабочие и специализированная техника расчищают тротуары на улицах Обухова и Фрунзе, с которых также запланирован вывоз снега.

Кроме того, дорожные службы работают в сельских населенных пунктах по Малинскому и Непецинскому направлению, включая десятки деревень, сел и садовых товариществ, таких как Кочаброво, Дарищи, Нижнее Хорошово, Малое Бобренево, Амерево, Парфентьево и другие.

Дополнительные маршруты включают Заречную зону (село Фроловское), Озерское шоссе (Туменское, Шереметьево и другие) и Акатьевское шоссе (Большое Колычево, Щепопьево, Захаркино). В деревне Ульяновка для работ задействован грейдер.