Дороги в Деденеве дополнительно обработали песком по просьбе жителей

Жительница поселка Деденево обратила внимание на отсутствие противогололедной обработки на улицах 2-я Лесная и Заводская. На сообщение оперативно отреагировали специалисты МКУ «ЖКХ и благоустройство», которые провели необходимые работы, обработав указанные участки пескосоляной смесью.

Как отметили в администрации Дмитровского округа, коммунальные службы работают практически круглосуточно, обеспечивая чистоту и безопасность общественных территорий, тротуаров, дорог и детских площадок.

«Мы внимательно следим за обращениями жителей и стараемся максимально быстро реагировать на все запросы», — подчеркнул заместитель главы округа Михаил Жуков.

Напомним, что в случае внештатных ситуаций можно обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону +7 (499) 702-22-22.

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