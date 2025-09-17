Дороги в 6 округах Подмосковья отремонтировали по нацпроекту в 2025 году

В Подмосковье в 2025 году отремонтировали шесть дорог, связанных с событиями и героями Великой Отечественной войны. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Минтрансе региона.

«В год 80-летия Победы специалисты Мосавтодора отремонтировали более 12 километров покрытия на шести региональных дорогах, обеспечив комфортный проезд более 48 тысяч автомобилистов. Среди этих дорог — две дороги общей протяженностью 6 км, входящих в опорную сеть Подмосковья: Осташковское шоссе и „Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка“», — прокомментировал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В Одинцовском округе обновили четыре километра дороги «ММК — Аниково — Агафоново» между деревней Чапаевка и поселком Новый городок. Здесь находится памятник летчикам, защищавшим московское небо в годы войны.

В Мытищах восстановили три километра Осташковского шоссе. Эта дорога ведет в деревни Ховрино, Беляниново, Болтино и Бородино, а также к военному мемориалу «Пантеон защитников Отечества» и Сергиевскому храму.

В Шаховской обновили около трех километров покрытия на дороге «Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка». Она проходит по улицам Партизанской и Базаева. Улица названа в честь комиссара партизанского отряда Потапа Базаева, погибшего в бою в 1941 году.

В Истре сделали ремонт на улице Босова, а в Можайске обновили километр улицы Красных Партизан, которая ведет к памятнику воину-освободителю. Здесь еще предстоит нанести разметку.

Работы также провели в Климовске. Там отремонтировали улицу Рожкова, названную в честь участника партизанского движения, а позже председателя горсовета.