Дороги в 30 округах Подмосковья отремонтируют к осени | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 12:18 Дороги в 30 округах Подмосковья отремонтируют к осени Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья

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Более 200 километров покрытия дорог в деревнях и селах отремонтируют в Подмосковье к осени. Работы проведут на 70 участках в 30 округах Московской области.

По словам заместителя председателя правительства — министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика, помимо ремонта покрытия, дорожники укрепят обочины и нанесут разметку.

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Так, в Дмитрове в порядок приведут свыше 20 километров покрытия на шести участках: от Рогачевского шоссе до поселка дома отдыха Горки, от деревни Костино до поворота на деревню Щетнево, а также от деревни Саввино до села Ильино.

В Минтрансе также уточнили, что свыше 45 километров на 14 участках региональных дорог отремонтируют по итогам голосования жителей на «Доброделе». С адресной программой ремонта можно ознакомиться на сайте.

В Московской области существует огромный запрос на ремонт дорог — работа идет согласованно, с учетом обращений жителей. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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