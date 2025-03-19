Дороги Серпухова убрали после зимнего сезона

В округе дан старт масштабной кампании по весенней уборке городских улиц. После зимы, оставившей слои грязи, коммунальные службы активно взялись за наведение чистоты и порядка.

Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства» вывели на дороги специальную поливомоечную технику, чтобы тщательно промыть асфальтовое покрытие. Первыми под струи воды попали улицы микрорайона Красный Текстильщик и улица Захаркина. Влажная уборка проводится только при установившихся положительных температурах, чтобы избежать образования наледи.

Поливомоечные машины — это лишь часть арсенала спецтехники, задействованной в весенней уборке. На улицах округа работает целый комплекс специализированных машин: прометальные и промывочные машины, вакуумные уборщики и мини-погрузчики. Кроме того, рабочие вручную убирают песок, скопившийся за зиму вдоль дорог и на тротуарах.