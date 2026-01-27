Дороги расчистят от снега в Раменском

На Московскую область обрушился мощный циклон, принесший с собой более 50% месячной нормы осадков за сутки. По прогнозам синоптиков, метели и снежные заносы сохранятся в регионе еще несколько дней.

В связи с экстренным предупреждением, власти Раменского муниципального округа перевели все дорожные и коммунальные службы в режим максимальной готовности. Для обеспечения бесперебойного движения в округе развернута масштабная группировка сил. Общее количество задействованной спецтехники превышает 190 единиц, а численность личного состава дорожных рабочих составляет более 118 человек.

Непосредственно на муниципальной сети дорог работают 119 единиц техники.

Не менее масштабные работы развернуты во дворах. К уборке привлечено свыше 500 дворников, 91 единица техники и 58 малогабаритных роторов. Особую помощь оказали местные предприниматели, выделив дополнительно 21 единицу техники. В зону ответственности входят не только проезды, но и вся пешеходная инфраструктура: тротуары, лестницы, пандусы, детские площадки и зоны ожидания транспорта.