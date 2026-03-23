Дороги приведут в порядок в Егорьевске после зимы

С приходом тепла в округе стартовал активный этап приведения дорожной сети в нормативное состояние после зимнего периода. О ходе работ и планах на ближайшее время сообщил глава округа Дмитрий Викулов.

Масштабная кампания затронет не только асфальтовое покрытие, но и все сопутствующие элементы дорожной среды. Весеннее преображение города началось с очистки проезжих частей и тротуаров от остатков пескосоляной смеси и грязи, накопившейся за зиму. Под внимание дорожных служб попали элементы безопасности и дорожное полотно. Специалисты уже приступили к ликвидации ям и трещин, образовавшихся из-за температурных перепадов. Как только установится стабильная сухая погода, начнется обновление дорожной разметки.

Особое внимание в этом сезоне уделено комфорту пассажиров общественного транспорта. В плане — комплексное обновление 30 остановочных павильонов. Рабочие не просто вымоют посадочные площадки и бордюрный камень, но и проведут восстановительные работы: отремонтируют каркасы, заменят поврежденные стекла и починят лавочки. Финальным штрихом станет полная покраска павильонов.