Дороги приведут в порядок после зимы в Егорьевске

С наступлением устойчивой теплой погоды в округе дорожные службы приступят к активной фазе весенней уборки. Основная задача — очистить городские магистрали от зимней грязи, пыли и мусора, накопившихся за холодный период.

Приоритетными направлениями станут участки дорог, по которым проходят маршруты общественного транспорта и наблюдается наиболее интенсивное автомобильное движение. Глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов рассказал о планах по уборке территорий.

«Разработан график уборки дорог в соответствии с приоритетностью, в который входят мероприятия по уборке смета из прибордюрной части, мойке дорожного ограждения, мойке проезжей части и тротуаров. Работы планируем выполнить до 1 мая», — сообщил Дмитрий Викулов.

Для выполнения поставленных задач будет задействовано 45 единиц специализированной уборочной техники и более 260 сотрудников коммунальных служб.

Помимо уборки, в планах также значится обновление дорожной разметки. Особое внимание будет уделено пешеходным переходам, где необходимо обеспечить максимальную видимость. Все работы по обновлению разметки также планируется завершить к началу мая.