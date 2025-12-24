Дороги отремонтируют в Пушкино в 2026 году

В округе на 2026 год запланирован крупномасштабный ремонт и модернизация дорожной сети, который затронет ключевые транспортные артерии и внутриквартальные проезды.

Обширная программа дорожных работ охватит сразу несколько крупных населенных пунктов, включая Пушкино, Ивантеевку, Софрино и Черкизово, а также ряд других стратегически важных направлений. В рамках этого проекта в порядок будет приведено 17 отдельных участков дорог, общая протяженность которых составит 26 километров.

В список реконструкции вошли как улицы, имеющие первостепенное значение для комфорта жителей внутри городов и поселков, так и важные выездные маршруты, обеспечивающие бесперебойное сообщение между различными частями округа.

В Пушкино особое внимание уделят участку Учинской улицы, а также улице Горького и Акуловскому шоссе, в Софрино преобразятся Магистральная, Садовая и Московская улицы, в Ивантеевке будут отремонтированы улица Толмачева и проезд Маяковского, в Черкизово обновят улицу Орджоникидзе и Сосновую аллею.

«Параллельно будут капитально отремонтированы и ключевые дороги регионального значения. В частности, речь идет об участках в направлении Мамонтовки и Звягино, а также нескольких важных проездах в Ивантеевке и подъездной дороге к поселку Дарьино. Эти работы обеспечат бесперебойное движение транспорта и повысят связность всего региона», — сообщили в администрации округа.