Дороги отремонтируют в Черноголовке в 2026 году

В округе определен перечень приоритетных участков дорожной сети, которые будут приведены в нормативное состояние в рамках ремонтного сезона 2026 года. В план вошли как региональная трасса, так и востребованная городская улица.

Главным объектом регионального значения станет трасса «Ногинск — Боровково — Стромынь — Крест». Ремонт затронет значительный отрезок, включая подъездной путь к деревне Стояново. Обновление этого участка позволит улучшить транспортную доступность сельских территорий и обеспечить комфортный проезд для сотен автомобилистов. Второй объект — муниципальная дорога на улице Объездной. Эта улица ежедневно испытывает серьезные нагрузки, поэтому ее включение в план ремонта стало долгожданным событием для жителей Черноголовки.

Дорожные службы планируют выйти на объекты, как только установится стабильная плюсовая температура. Это необходимо для соблюдения всех технологических регламентов укладки асфальтобетонного покрытия.