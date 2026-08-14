Дороги отремонтировали в ряде населенных пунктов Воскресенска

Специалисты учреждения «Благоустройство и озеленение» улучшают качество дорог в сельских населенных пунктах округа. Благодаря ремонту автомобилисты смогут забыть о ямах и лужах, а пешеходы — передвигаться без грязи и пыли.

На текущей неделе работы по отсыпке дорог проходили в поселке Хорлово, деревнях Аргуново, Гостилово, Ратчино, Ратмирово, Свистягино и Маришкино, а также на улицах Гаражной в микрорайоне Цемгигант, Речной в микрорайоне Новлянский и Народной в деревне Вострянское.

Работы идут по графику, специалисты стараются выполнить все качественно и в срок. Повседневные поездки в город и соседние населенные пункты станут комфортнее для местных жителей.

Кроме того, работники учреждения «Благоустройство и озеленение» выполняют ямочный ремонт, проводят уборку, косят траву, обслуживают детские площадки и остановки общественного транспорта, а также обновляют разметку на дорогах.