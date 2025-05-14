Дороги отремонтировали в Орехово-Зуеве

В округе провели работы по восстановлению искусственных дорожных неровностей, получивших повреждения в процессе эксплуатации. Специалисты «Мосавтодора» оперативно отреагировали на необходимость обеспечения безопасности дорожного движения и выполнили ремонт на участках, где «лежачие полицейские» утратили свою эффективность.
Ремонтные работы были осуществлены на улице Крупской, а также на улице 1-й Ленинской в деревне Губино. Эти участки дорог были выбраны неслучайно: именно здесь зафиксированы случаи повреждения элементов принудительного снижения скорости.
По словам рабочих, восстановление искусственных неровностей играет важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения. Кроме того, «лежачие полицейские» сдерживают скоростной режим на потенциально опасных участках, где водители превышают установленные ограничения, например, на нерегулируемых перекрестках с интенсивным движением пешеходов.
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