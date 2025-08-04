Дороги отремонтировали в Егорьевске

В округе завершены работы по ремонту пяти автомобильных дорог. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, подчеркнув важность данных мероприятий для улучшения транспортной доступности и повышения комфорта жителей.

В рамках проведенных работ дорожники обновили более 13,5 километров асфальтового покрытия в муниципальном округе Егорьевск. Ремонтные работы коснулись нескольких ключевых участков дорожной сети. В частности, значительные объемы работ были выполнены на улице Владимирская. Также были отремонтированы дороги в районе деревни Станинская.

Кроме того, в конце июля текущего года стартовали ремонтные работы еще в двух деревнях — Ларинской и Иншаково. Таким образом, общая протяженность отремонтированных дорог в Егорьевске значительно увеличится.