Дороги отремонтировали в Егорьевске

В округе в этом году было проведено масштабное обновление дорожной инфраструктуры, в результате которого было отремонтировано 26 автомобильных дорог, как местного, так и регионального значения. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Викулов, отметив значимость проведенных работ для повышения комфорта и безопасности передвижения жителей.

«При формировании списка мы опирались не только на тип и состояние покрытия, но и на обращения жителей, полученные, в том числе во время „выездных администраций“. Ваше мнение — важно!», — сообщил Дмитрий Викулов.

В рамках программы дорожного ремонта была приведена в порядок улица Владимирская, отдельные участки улицы Гражданской и улицы Мичурина. Также улучшения коснулись улицы Зинаиды Самсоновой, улицы Первомайской и улицы Муравлихи.

Помимо капитального ремонта дорог, в округе активно проводятся работы по текущему содержанию и ямочному ремонту дорожного покрытия. Дорожные службы оперативно устраняют повреждения и дефекты на участках дорог, в том числе и на тех, которые были предложены жителями с помощью портала «Добродел».