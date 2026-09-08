Дороги отремонтировали в двух деревнях Богородского округа

В Богородском округе продолжается системная работа по улучшению дорожной инфраструктуры. Благодаря региональной программе ремонта дорог при поддержке губернатора Московской области и Министерства транспорта региона удалось привести в порядок сразу несколько участков в деревне Пешково.

Завершен ремонт автомобильных дорог на улицах Береговая, Речная, 2‑я Заречная, а также в массиве Солнечный. Обновление дорожного покрытия на этих участках существенно повышает комфорт и безопасность передвижения для местных жителей, улучшает транспортную доступность.

Параллельно, в рамках содержания автомобильных дорог на территории округа, выполнен ремонт на улице Школьной в деревне Следово. Такие мероприятия позволяют поддерживать улично‑дорожную сеть в нормативном состоянии и своевременно устранять износ покрытия.

Ремонт и содержание дорог — одно из ключевых направлений развития инфраструктуры Богородского округа. Комплексный подход к обновлению дорожной сети делает передвижение по территории более удобным и безопасным, а также способствует повышению качества жизни в населенных пунктах. Работы в этом направлении продолжаются: в планах — дальнейшее обновление участков, требующих ремонта.