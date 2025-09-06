Дороги отремонтировали на улицах Серова и Фрегатной в Раменском

Дороги Раменского округа продолжают приводить в порядок. На улицах Серова и Фрегатная в залинейной части города провели восстановительные работы.

Глава Раменского округа Эдуард Малышев проинспектировал обновление участков протяженностью 440 и 340 метров. Он сделал это как в качестве водителя, так и пешком: оценил новый асфальт и отметил, что дороги и тротуары стали ровными и безопасными.

Работы проводились в рамках текущего ремонта. На улице Серова участок и тротуар от улицы Десантная до улицы Электрификации были в плохом состоянии.

В ходе осмотра глава муниципалитета обратил внимание и на остановки общественного транспорта. Он выявил замечания по санитарному состоянию. На некоторых объектах необходимо заменить стеклянные ограждения. Профильные специалисты все учтут и в ближайшее время исправят недочеты.