Дороги отремонтировали еще в 5 округах Подмосковья

Еще 16 муниципальных дорог отремонтировали в Подмосковье. Их общая протяженность составила 12,5 километра. На некоторых из них заменили тип покрытия.

По словам главы регионального Минтранса Марата Сибатулина, ремонт прошел на участках в небольших населенных пунктах, по которым жители добираются до домов.

«На четырех дорогах в ходе ремонта изменили тип покрытия — с грунтового на асфальтовое, тем самым повысив комфорт участников дорожного движения. В настоящее время капитальные работы продолжаются на 40 участках муниципальной сети», — сказал он.

Покрытие заменили в деревнях Берендино, Назарово, Покровка, а также на подъезде к СНТ «Автомобилист» и на дороге к СНТ «Долина».

В Кашире щебеночное покрытие уложили на Полевой улице в деревне Кокино, на улице Кржижановского в поселке Ледово, на дороге от Кокино до Ягодни, улицах Городской поселок, Малая Ямская и Луговая в Кашире.

«Всего в этом сезоне планируем капитально отремонтировать более 160 километров покрытия на 191 участке в 40 округах Подмосковья, на 138 участках устроят порядка 120 километров асфальтобетонного покрытия», — добавил Марат Сибатулин.

Завершить работы планируют в этом году.