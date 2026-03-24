Дороги от пыли и грязи очистили в Щелкове

С приходом тепла улицы деревни Серково, как и всего Щелковского округа, преображаются. Коммунальные службы приступили к полномасштабной весенней уборке, цель которой — избавиться от накопленных за зиму следов противогололедных реагентов, песка и грязи.

Особое внимание уделяется чистоте и безопасности пешеходных зон. На улице Серковской, одной из ключевых артерий деревни, развернулись трудовые будни. Бригада Службы благоустройства и содержания территории, состоящая из трех сотрудников, работает в тесном взаимодействии с мини-погрузчиком. Главная задача — тщательно очистить прибордюрные зоны вдоль дороги. Коммунальщики аккуратно выгребают накопившийся мусор, предотвращая его попадание в ливневую канализацию и дальнейшее загрязнение водоемов.

«Особое внимание уделяется тротуарам. Рабочие используют специальный инвентарь, чтобы максимально тщательно прометать пешеходные дорожки. Устранение мелкой пыли, песка и въевшейся грязи не только возвращает тротуарам опрятный вид, но и делает передвижение пешеходов более комфортным и безопасным, особенно в преддверии теплого сезона, когда люди больше времени проводят на свежем воздухе. Эффективность работы коммунальных служб обеспечивается слаженной системой логистики. Весь собранный в ходе уборки мусор не задерживается на обочинах», — сообщили специалисты.

Он незамедлительно загружается в специализированный транспорт и вывозится на полигоны. Это позволяет поддерживать оперативность процесса и избегать захламления территории.