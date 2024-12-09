Более 50 машин вывели на уборку дорог в Одинцове от последствий снегопада

Последствия обильного снегопада в Одинцовском округе, который прошел в выходные, продолжают устранять. К работам приступили ночью.

Всего в ликвидации последствий снегопада задействовали 92 рабочих и 56 единиц техники: 17 комбинированных дорожных машины, 33 трактора, четыре погрузчика и два самосвала.

Уборку от снега ведут и во дворах муниципалитета. Здесь задействовали 89 единиц техники и 558 человек. Это силы и средства учреждений «Одинцовское городское хозяйство», «Успенское», «Барвихинское», «Кубинка», «Голицыно», а также компаний «Дорстрой», «Чистый город» и других.

По информации синоптиков за выходные в столичном регионе выпало до трети месячной нормы осадков. Этот снегопад стал самым сильным в текущем сезоне.

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