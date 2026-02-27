Дороги очистили от снега в Раменском

После недавних обильных снегопадов работы по зимнему содержанию вышли на новый уровень: помимо проезжей части, особое внимание уделяется тротуарам, остановкам общественного транспорта и даже дорожным знакам. Как сообщает Министерство транспорта Московской области, дорожные службы не ограничиваются механической уборкой снега и обработкой дорог реагентами.

В рамках устранения последствий непогоды особое внимание уделяется пешеходной инфраструктуре. Так, на Донинском шоссе коммунальщики восстановили остекление остановочного павильона. В поселке Быково на улице Пушкинской была проведена антивандальная очистка остановки от граффити. Восстановление дорожной инфраструктуры идет полным ходом. На улицах Карла Маркса и Донинском шоссе в Раменском, а также на Центральной улице деревни Хрипань, специалисты оперативно заменили поврежденные дорожные знаки. Помимо этого, были проведены работы по ремонту линий наружного освещения. Сразу два участка — вдоль Островецкого шоссе в деревне Верея и на Егорьевском шоссе возле деревни Аринино — теперь обеспечены исправным освещением.