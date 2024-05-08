Дороги обработают ото льда в Подмосковье в ночь на 9 мая | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 16:12 Дороги обработают ото льда в Подмосковье в ночь на 9 мая Unsplash

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Противогололедную обработку дорог проведут в Московской области в ночь на 9 мая. Работы проведут в связи с прогнозируемыми заморозками. Синоптики сообщили, что ночью столбики термометров опустятся до -4 градусов, также ожидаются осадки в виде снега.

«Сегодня ночью для безопасности автомобилистов дорожники при необходимости обработают противогололедными материалами опасные участки дорог, дороги с высокоинтенсивным движением, вылетные трассы, мостовые сооружения», — сообщил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

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По его словам, в работе на дорогах задействуют свыше 100 машин. Ночью дорожные службы будут мониторить ситуацию и организуют взаимодействие с Госавтоинспекцией региона и экстренными службами.

Напомним, в феврале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил подразделениям ДПС ключи от 130 новых патрульных машин.

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