Дороги на сельских территориях обновят в Воскресенске

В городском округе Воскресенск продолжаются работы по ремонту и содержанию дорожной сети. Специалисты уделяют особое внимание сельским территориям и небольшим населенным пунктам, где обновляют покрытие и устраняют дефекты дорог.

В городском округе Воскресенск продолжаются плановые работы по ремонту и содержанию дорожной сети. Особое внимание специалисты уделяют сельским территориям и малым населенным пунктам.

На этой неделе дорожники выполнили отсыпку участков в поселке Хорлово и селе Новлянское. Также продолжаются работы по устройству дороги в деревне Максимовка. Все мероприятия выполняются по графику силами специалистов МБУ «Благоустройство и озеленение».

Кроме того, на улицах Московской и Менделеева завершили укладку асфальтобетонного покрытия. Ямочный ремонт провели в микрорайонах Москворецкий, Цемгигант и Центральный — специалисты устранили выбоины и повреждения дорожного полотна.

Работники МБУ «Благоустройство и озеленение» также занимаются содержанием городской инфраструктуры: убирают территории, косят траву, обслуживают детские площадки и остановки общественного транспорта, а также обновляют дорожную разметку.