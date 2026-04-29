Дороги к святым местам Подмосковья отремонтируют в 2026 году по нацпроекту

В 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» специалисты Мосавтодора планируют провести ремонтные работы на дорогах и мостовых сооружениях, ведущих к религиозным объектам Московской области. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал, что в этом году дорожники проведут большой объем работ: «Отремонтируют покрытие 61 участка дорог, капитально отремонтируют 4 дороги и 13 мостов, что обеспечит комфортный и безопасный проезд для жителей и гостей региона».

К осени специалисты Мосавтодора обновят более 295 километров дорожного покрытия на 61 участке региональной сети, из которых 23 дороги входят в опорную сеть Подмосковья. Например, планируют провести ремонт на улице Володарского в городе Наро-Фоминске, где расположена Наро-Фоминская соборная мечеть, и на участке Волоколамского шоссе в поселке городского типа Снегири городского округа Истра, где находится Храм Серафима Саровского и Часовня Димитрия Солунского.

Также в планах капитальный ремонт четырех дорог общей протяженностью более 6,7 километра и 13 мостовых сооружений, которые ведут к храмам, церквям и соборам в семи городских и муниципальных округах.

