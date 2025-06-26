Дороги к популярным местам отдыха отремонтируют в 25 округах Подмосковья летом

В Подмосковье этим летом по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ремонтируют 57 дорог, которые ведут к паркам, пляжам и зонам отдыха у воды. В Минтрансе Московской области сообщили, что работы уже начались.

«Ремонт больше 160 километров дорог в 25 округах Подмосковья не только повысит безопасность и комфорт передвижения, а также позволит жителям и гостям региона насладиться отдыхом на природе», — прокомментировал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Так, в Лосино-Петровском обновили асфальт на Новинском шоссе и улице 7 Ноября — они ведут к местному парку между реками Клязьма и Звероножка. В Орехове-Зуеве отремонтировали четыре километра дорог к парку «1 мая» и садовым участкам, а в Щелкове привели в порядок 1,6 километра покрытия в деревне Серково. В Долгопрудном завершили ремонт проспекта Пацаева, который ведет к паркам, скверам, пляжу и пристаням у Котовского залива.

Работы также выполнили в Подольске, Богородском округе и Егорьевске. Завершить ремонт на всех участках планируют к осени.