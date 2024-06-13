Дороги к медучреждениям отремонтировали еще в 13 округах Подмосковья

Представители «Мосавтодора» ремонтируют покрытие проезжей части, ведущей к медучреждениям, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас в порядок привели более 30 километров покрытия в 13 округах.

«В рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“ дорожники продолжают ремонт шести участков дорог общей протяженностью порядка 20 километров», — сообщил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

По его словам, дороги уже отремонтировали на центральной улице в селе Кудиново Богородского округа, в Новом поселке под Егорьевском, на Ильинском шоссе в Красногорске. Около двух километров покрытия заменили на дороге «Наро-Фоминск — Турейка».

Всего по нацпроекту до конца года обновят более 220 региональных дорог, ведущих к социально значимым объектам.

В сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва — Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

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