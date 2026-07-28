Дороги из адресного перечня отремонтировали в Богородском округе

Общая протяженность автомобильных дорог на территории Богородского округа превышает 861 километр. В муниципалитете продолжается масштабная работа по ремонту дорожного полотна — в этом году в планах привести в порядок более 80 участков.

Адресный перечень охватывает крупные населенные пункты округа — Ногинск, Старую Купавну, Электроугли, а также деревни Щекавцево, Боровково, Пешково и другие. Особое внимание уделено и подъездам к садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ). Большинство адресов из плана уже отработаны, и работы идут в соответствии с графиком.

Одним из долгожданных событий для жителей стал ремонт дороги в поселке Колышкино Болото на улице 3‑я Солнечная. Долгое время эта дорога доставляла серьезные неудобства, особенно в межсезонье, когда проезд становился особенно сложным. Теперь ситуация изменилась: уложено новое асфальтовое покрытие, и проезд стал заметно комфортнее и безопаснее. Речь идет о дороге 5‑й категории с интенсивностью движения порядка 200 автомобилей в сутки — для местных жителей это значимое улучшение качества повседневной жизни.

Еще одним важным этапом стал ремонт участка на улице Октябрьской в Ногинске: здесь уложили 1600 квадратных метров нового асфальтового покрытия. Такие работы не просто обновляют дорожное полотно — они напрямую влияют на безопасность движения и удобство передвижения для всех участников дорожного процесса.

Системный подход к ремонту дорог в Богородском округе позволяет последовательно улучшать транспортную инфраструктуру, делая ее более надежной и комфортной как для автомобилистов, так и для пешеходов.