Дороги и тротуары отремонтировали в Серпухове

В рамках этой программы изменения происходят в поселке Пролетарский, где близится к завершению обустройство новой пешеходной зоны на улице Школьной. Эта инициатива позволит создать маршрут, связывающий поликлинику с детским садом «Радуга». По просьбам местных жителей начались подготовительные работы для асфальтирования улиц в частном секторе. В частности, преображение ждет улицу Чернышевского в Серпухове, а также территорию деревни Райсеменовское. Общая протяженность обновленных дорог и тротуаров в Серпухове в этом году составит 59,7 километров.

Значительный вклад в преображение дорожной сети вносит компания «Мосавтодор», которая взяла на себя обновление 20,6 километров дорожного полотна.