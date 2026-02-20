Дороги и дворы Серпухова очистили от снега

Серпухов оказался во власти мощного снежного циклона, который внес серьезные коррективы в жизнь округа. Городские службы переведены на экстренный режим работы: борьба с сугробами и наледью не прекращается ни на минуту.

На улицы выведено более 100 единиц спецтехники и задействовано около 800 рабочих различных ведомств. Основной удар стихии приняло на себя муниципальное предприятие «Комбинат благоустройства». Организация работает в круглосуточном режиме. Сейчас на расчистке ключевых магистралей, внутриквартальных проездов и площадей задействовано 85 единиц тяжелой техники и 298 дорожных рабочих.

Специалисты не просто сгребают снег к обочинам, а проводят комплексную работу: обработка дорожного полотна пескосоляной смесью и реагентами, механическое расширение проезжей части для восстановления полноценного трафика, а также оперативный вывоз снежных масс с перекрестков и зон автобусных остановок.

«Параллельно к расчистке подключились управляющие компании. Их зона ответственности — комфорт жителей „от порога“. Во дворах и на придомовых территориях работают 492 сотрудника и 23 единицы малой механизации. Главный приоритет здесь — расчистка пешеходных дорожек, подходов к подъездам и контейнерным площадкам», — сообщили специалисты.