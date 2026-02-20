Дороги и дворы Серебряных Прудов очистили от снега

После мощного снегопада, накрывшего Серебряно-Прудский округ 19 февраля, все службы перешли на круглосуточный режим работы. На улицах развернулась настоящая битва за транспортную и пешеходную доступность.

Для оперативной ликвидации последствий метели муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство и дорожное хозяйство» мобилизовало внушительный арсенал: на линии работают 42 единицы специализированной техники. Однако там, где не может пройти трактор или грейдер, в дело вступает ручной труд — 140 дворников очищают тротуары, лестницы и узкие проходы. Рекордный объем осадков внес свои коррективы в привычный график. Из-за того, что снег шел практически непрерывно, дорожники перешли на систему цикличной очистки.

В первую очередь усилия направлены на обеспечение безопасности у социально значимых объектов. Специалисты расчищают подъездные пути и парковочные карманы у центральной районной больницы и поликлиник, общеобразовательных школ и детских садов, а также отделений МФЦ и административных зданий.

Особое внимание уделяется «входным группам» жилых домов — подъезды и пешеходные дорожки должны быть свободны от снега.