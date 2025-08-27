Дороги еще в 6 деревнях привели в порядок в Воскресенске

В Воскресенске отремонтировали дороги в деревнях Константиново, Ачкасово, Косяково и Конобеево. Специалисты МБУ «БИО» отсыпали проезжие части щебнем, а в Степанщине и Чемодурове дополнительно выполнили профилирование и уложили асфальтную крошку.

Такие мероприятия улучшат качество дорожной инфраструктуры и сделают передвижение более комфортным. Рабочие также выполняют ямочный ремонт на всей территории округа.

Отдельно сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» в Воскресенске поддерживают чистоту и порядок на улицах. Они убирают мусор, косят траву, обрезают деревья и кустарники, ремонтируют детские площадки и остановочные комплексы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что задача «Победить мусор» — одна из приоритетных в регионе. Для этого модернизируют контейнерные площадки по сбору твердых коммунальных отходов, ужесточают правила перевозки мусора и штрафы, развивают систему видеонаблюдения.