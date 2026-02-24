Дороги Егорьевска обработали противогололедной смесью

С восьми часов утра город вновь оказался во власти снегопада. Несмотря на то, что метель только набирает обороты, коммунальные и дорожные службы округа уже перешли в режим активного противодействия стихии.

По словам метеорологов, за сутки высота снежного покрова может увеличиться еще на 15 сантиметров. Дорожные службы Егорьевска сработали на опережение. Буквально в первый час после начала осадков на ключевые городские артерии вышла спецтехника. Особое внимание уделяется превентивным мерам: дежурные комбинированные дорожные машины проводят сплошную обработку проезжей части противогололедными материалами.

Приоритетные зоны расчистки — маршруты общественного транспорта, мосты, путепроводы, крутые повороты и подъемы, а также подъезды к социальным объектам — больницам и школам.

Снегопад, по прогнозам, затянется до конца дня. В связи с ухудшением видимости и возможным образованием наката, Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области обратилось к водителям с настоятельной просьбой соблюдать скоростной режим, держать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров.