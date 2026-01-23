Дороги Черноголовки расчистили от снега

В округе успешно завершились работы по очистке транспортных магистралей от снега. Были расчищены обочины автодорог Институтского проспекта, а также кольцо на въезде в наукоград и подъезд к начальной школе.

По сообщению муниципального бюджетного учреждения «Служба благоустройства», основную роль в процессе уборки сыграл мощный роторный снегоочистительный комплекс, установленный на шасси армейского автомобиля «Урал». Этот механизм позволил быстро справиться с большими объемами снега и освободить проезжую часть для свободного передвижения автотранспорта.

Для повышения эффективности операции параллельно с использованием роторной установки были задействованы две дополнительные единицы дорожной техники на базе грузовых автомобилей «КамАЗ». Они обеспечивали чистку полос движения и дополнительную обработку трасс специальными химическими составами для предотвращения образования гололеда.

«Сейчас вся территория проспектов доступна для водителей, причем заметных следов снежных завалов практически не наблюдается. Специалисты подчеркнули особую сложность процесса уборки крупных массивов снега возле учреждений социальной инфраструктуры и образовательных объектов, однако проблему удалось решить в кратчайшие сроки», — сообщили в администрации округа.