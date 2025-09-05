Дороги благоустроили в Щелкове

В округе завершились комплексные работы по обновлению и поддержанию в надлежащем состоянии дорожной инфраструктуры. Специалисты Мосавтодора провели мероприятия, направленные на повышение безопасности и комфорта жителей и гостей округа.

В рамках этих работ особое внимание уделялось приведению в порядок региональных дорог, улиц и остановочных пунктов общественного транспорта. С целью поддержания чистоты и порядка на десяти участках улиц была проведена уборка мусора и спиленных ветвей.

Кроме того, специалисты отремонтировали светофоры и пешеходные кнопки, обеспечивая бесперебойную работу этих элементов дорожной инфраструктуры. Было также восстановлено остекление павильонов остановок общественного транспорта. В рамках работ по обеспечению безопасности дорожного движения службы привели в порядок знаки, а также перильные и пешеходные ограждения. Особое внимание уделялось улицам и дорогам, проходящим через поселки Образцово, Фряново и Гребнево.