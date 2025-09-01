Дороги благоустроили на улице Центральной в Серпухове

В округе в рамках продолжающихся работ по повышению безопасности дорожного движения, в микрорайоне Заборье были предприняты меры по улучшению ситуации на улице Центральной. В районе дома № 11, вблизи от двух автобусных остановок, появились две новых искусственных неровности.

По словам специалистов, эти элементы призваны принудительно снижать скорость транспортных средств, обеспечивая более безопасное передвижение пешеходов. Вместе с установкой самих искусственных неровностей, дорожные службы провели комплекс мероприятий по обеспечению видимости и предупреждению водителей. На подъездах к «лежачим полицейским» были установлены соответствующие дорожные знаки, заблаговременно информирующие о необходимости снизить скорость и проявлять повышенное внимание. Особое внимание было уделено участку дороги, прилегающему к пешеходному переходу, ведущему к остановкам общественного транспорта. Местные жители положительно оценивают предпринятые меры.

«После того как здесь сделали новую дорогу, поток машин заметно увеличился. Многие едут отдыхать на Оку. Установка „лежачих полицейских“ это очень своевременная мера. Теперь я и мои дети чувствуем себя гораздо спокойнее», — рассказала Инна Шаронова.