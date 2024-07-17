Дорога в будущее. Какую помощь оказывают «Семейные центры» Подмосковья детям с инвалидностью

«Семейные центры» в Московской области — место, где дети круглосуточно могут пройти реабилитацию и получить другие виды помощи. О том, как удается создать уютную атмосферу для подростков, рассказала директор центра «Дмитровский» Марина Исаева в интервью Юлии Минаковской на 360.ru .

Запустить сеть «Семейных центров» на территории региона помогло Министерство социального развития Московской области. В них также предоставляется возможность бесплатно получить дошкольное, начальное и среднее образование. Помимо помощи, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев периодически навещает детей и привозит им подарки.

«У нас и живут в том числе. О нас много пишут, мы всегда участвуем во многих мероприятиях. Услуги у нас такие: стационарные услуги, полустационарные услуги с восьми утра до восьми вечера», — рассказала специалист.

Марина Исаева подчеркнула, что в центрах обучаются дети до 18 лет. Они сдают все необходимые государственные экзамены и поступают в высшие учебные заведения.

При этом проект центра «Дорога в будущее» победил в региональном этапе всероссийского конкурса. Суть проекта заключается в оказании всей необходимой помощи детям, имеющим инвалидность. Он помогает построить им будущее.

«У каждого ребенка, имеющего инвалидность, было будущее. И будущее было определено: не просто как пойдет, а именно была дорога, по которой он будет идти. В этот проект включили все: и образовательную, и медицинскую, и профессиональную части», — указала Марина Исаева.

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