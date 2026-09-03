«Дорога очень хорошая, скоростная». Водители оценили новую трассу Подмосковья

Водители рассказали 360.ru о первых впечатлениях от движения по Южно-Лыткаринской автодороге. Новая 45-километровая магистраль связала юг и восток Московской области и стала альтернативным маршрутом в обход загруженных участков МКАД.

Один из автомобилистов отметил, что новая трасса упростила ему дорогу между работой и домом.

«Дорогу сделали удобную. Добираемся без происшествий до Раменского, с работы и на работу. Все отлично», — рассказал водитель 360.ru.

Другой житель Раменского также положительно оценил новую магистраль.

«Я живу в Раменском. Дорога очень хорошая, скоростная», — сказал он.

Рабочее движение по последнему участку Южно-Лыткаринской автодороги запустили 3 сентября. Отрезок протяженностью 7,2 километра проходит от трассы А-105 до Володарского шоссе. В церемонии открытия приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, вице-премьер России Марат Хуснуллин и депутат Госдумы Роман Терюшков.