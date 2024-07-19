Дополнительный пешеходный переход обустроили в Мытищах

Оборудованный переход появился на месте «народного» пешеходного перехода в Мытищах. Он ведет от дома № 52 по Новомытищинскому проспекту через проезжую часть в сторону продуктового магазина.

Недалеко от этого места есть «зебры». Однако много лет жители переходили дорогу вопреки правилам. Вопрос обсудили на оперативном совещании. Оно прошло как раз на месте будущего пешеходного перехода.

В нем поучаствовали исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник, профильные специалисты администрации и представители Госавтоинспекции. Они решили обустроить дополнительный пешеходный переход до 1 сентября.

Но работы успели выполнить раньше срока. Здесь уложили искусственные дорожные неровности, нанесли разметку, участок оборудовали светофорами.

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