Дополнительный период сдачи ОГЭ начнется в Подмосковье 17 сентября

С 17 по 23 сентября 2023 года в Подмосковье пройдут резервные дни для сдачи ОГЭ. Они предназначены для девятиклассников, которые получили неудовлетворительные оценки максимум по двум предметам, не пришли на экзамен или завершили его досрочно по уважительной причине.

В экзаменах примут участие 2,2 тысячи человек. Для них подготовили более 20 площадок, оснащенных системами видеонаблюдения и средствами блокировки мобильной связи. За порядком будут следить свыше 50 общественных наблюдателей.

По данным Минобразования региона, 17 сентября пройдет экзамен по русскому языку, 18 сентября — по математике, с 19 по 23 сентября — по остальным предметам.

Результаты экзамена от 17 сентября объявят не позднее 25 сентября, а итоги экзаменов 23 сентября — не позднее 1 октября. Узнать их школьники смогут в своих образовательных учреждениях в течение дня после утверждения.