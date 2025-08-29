Дополнительный период сдачи ГИА пройдет в Подмосковье в сентябре

Дополнительный период государственной итоговой аттестации пройдет в Подмосковье со 2 по 23 сентября. В нем примут участи те, кто не явился на экзамены по уважительной причине или получил неудовлетворительные результаты.

Как рассказали в региональном Минобразования, экзамены для 11-классников пройдут с 4 по 23 сентября, а для девятиклассников — со 2 по 23 сентября. Всего в них примут участие более шести тысяч человек.

В экзаменах задействуют четыре пункта для ГИА-11 и 67 — для ГИА-9. За процедурой будут следить 236 специалистов и пять онлайн-наблюдателей.

«Дополнительный период ГИА предоставляет возможность обучающимся продемонстрировать свои знания и навыки, а также получить аттестаты об образовании», — отметили в ведомстве.