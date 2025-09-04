Дополнительный период сдачи ЕГЭ начался в Подмосковье

В Подмосковье начинается дополнительный период сдачи государственной итоговой аттестации для выпускников 11 классов. 4 сентября пройдет экзамен по русскому языку, на который заявились 54 человека.

Для удобства участников будут работать два пункта проведения экзамена — в Химках и Люберцах. Для честности и прозрачности процесса в пунктах будут присутствовать пять общественных наблюдателей, а еще пять человек будут следить за экзаменом онлайн из ситуационного центра.

Результаты станут известны не позднее 12 сентября. При необходимости для сдачи экзамена организуют резервный день — 23 сентября. Всего в дополнительном периоде примут участие 256 одиннадцатиклассников.