Дополнительный офис Социального фонда России открыли в Красногорске

В городском округе Красногорск на Ильинском шоссе начал работать дополнительный офис клиентской службы Социального фонда России. Здесь помогут оформить пенсии, социальные выплаты ветеранам, инвалидам и молодым мамам.

Социальный фонд России предоставляет все меры поддержки, за которые раньше Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Также ведомство обеспечивает новые виды госуслуг, которые появились с этого года.

В новом офисе обустроили зал ожидания, оборудовали детскую зону. Там работают семь специалистов, которые проконсультируют в вопросах получения пенсий по старости, инвалидности, потере кормильца, выплат ветеранам и инвалидам, оформления материнского капитала, пособий на детей, компенсаций военнослужащих и других вопросах.

В «Цифровой зоне» посетители смогут найти нужный государственный портал, отправить и заказать любые документы в электронном виде.

«Я не очень люблю смотреть в компьютер, честно вам скажу. Потому что общение даёт намного больше. Специалист, к которому я обратилась, очень быстро решила мой вопрос по пенсионному обеспечению, я очень довольна», — поделилась посетитель офиса, пенсионерка Алла Трунина.

Новый офис расположен по адресу: город Красногорск, Ильинское шоссе, дом № 1А. Он открыт с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а в пятницу — с 9:00 до 16:45, и в последнюю субботу месяца — с 9:00 до 13:00.

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