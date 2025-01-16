Дополнительный корпус детского сада «Золотой петушок» построят в Лобне

Возведение пристройки на 80 мест к дошкольному образовательному учреждению начнется 3 февраля. Глава муниципалитета Анна Кротова обсудила предстоящее строительство на встрече с представителем подрядной организации.

Детскому саду «Золотой петушок» в микрорайоне Восточный уже более 50 лет. Капитальный ремонт здания власти городского округа решили провести в ответ на обращения жителей микрорайона. Изменения затронут и само здание, и прилегающую к нему территорию.

«С 15 февраля, как и обещали родителями дошколят, ремонт начнется в основном корпусе здания», — рассказала глава Лобни Анна Кротова. Она сообщил, что на следующей неделе состоится еще одна встреча с подрядчиком, на которой будут обсуждаться виды ремонтных работ и этапы их выполнения.

На время ремонт детского сада «Золотой петушок» его воспитанников распределили по другим дошкольным учреждениям города. Для детей и родителей 15 февраля запустят новый автобусный маршрут № 18, остановки которого будут расположены возле детских садов.