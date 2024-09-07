Дополнительный автобусный рейс запустили для жителей Левобережья в Дубне

Жители Левобережья Дубны просили главу муниципалитета помочь с организацией транспорта до их района. Максим Тихомиров поручил оперативно подкорректировать расписание движения автобусов, а также добавить дополнительный рейс.

Просьбу о помощи с организацией движения транспорта жители озвучили главе Дубны Максиму Тихомирову на личной встрече в начале августа.

Жителям приходилось долго добираться пешком до остановки, от которой можно рано утром уехать в правую часть города.

Взял вопрос в работу ответственный за работу транспорта Алексей Воднев. После переговоров с «Мострансавто» изменили расписание рейсов на автобусном маршруте № 11.

Также добавили рейс в 5:05 от остановки «ул. Программистов» до вокзала «Большая Волга», что позволило синхронизировать расписание маршрута с электричками, следующими до Москвы.

Напомним, что актуальное расписание движения автобусов есть на официальном сайте организации.

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