Дополнительный автобус запустили на маршруте № 22 в Химках

С 20 июля на маршруте № 22 «станция Химки — микрорайон Сходня» появился дополнительный автобус большого класса. Оплатить проезд можно банковской картой, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальной картой.

Новый автобус соответствует современным стандартам комфорта и безопасности. В салоне установлены системы климат-контроля, видеонаблюдения и пожаротушения. Для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено специальное место с креплениями для инвалидных колясок, кнопка вызова водителя и система наклона кузова, облегчающая посадку и высадку.

«Жители не раз поднимали вопрос о нехватке транспорта на маршруте № 22. Сегодня мы закрываем эту потребность. Особое внимание уделили доступности: в салоне есть все необходимое для комфортной поездки. Это пример того, как обратная связь помогает делать город лучше», — отметил депутат Химок Александр Васильев.