Дополнительные вакансии появятся во Фрязинском МФЦ на улице Нахимова

Во Фрязинском Многофункциональном центре на улице Нахимова планируют решить проблему длительного ожидания посетителей за счет расширения штата сотрудников. Об этом стало известно после встречи заместителя главы городского округа Натальи Силаевой с директором местного МФЦ Ольгой Лапенковой.

Поводом для обсуждения стали многочисленные обращения жителей, жалующихся на увеличившееся время ожидания при получении государственных и муниципальных услуг.

Ольга Лапенкова отметила, что в МФЦ ведется активный набор новых работников. Особое внимание уделяется привлечению молодых специалистов и выпускников колледжей, которые быстро осваивают современные цифровые технологии, применяемые в работе центра.

В городском округе Фрязино функционируют два МФЦ — на улице Центральной, 12, и улице Нахимова, 23. Жители могут направлять свои предложения и замечания по улучшению работы центра напрямую главе округа, записавшись на личный прием по телефону 8 (496) 255-53-25. Кроме того, для обращения с жалобами и вопросами действует онлайн-платформа «Добродел», где специалисты оперативно рассматривают поступающие заявки и принимают меры для их решения.