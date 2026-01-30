Дополнительные подрядчики присоединились к уборке снега в Химках

К расчистке дорог и улиц Химок подключены новые подрядные организации, что позволило значительно увеличить объем работ. Совместными усилиями специалисты вывезли снег из микрорайонов Старые и Новые Химки, а также из Сходни, Луневского, Кутузовского и Новогорска.

Для выполнения задач использовали более 50 единиц специальной техники, включая комбинированные дорожные машины, самосвалы, бобкеты, тракторы и погрузчики, что обеспечило эффективную работу на разнообразных участках. Всего планировали убрать 564 кубометра снега и расчистить 155 километров дорог, чтобы обеспечить безопасность и проходимость транспорта.

Дорожные и коммунальные службы работали круглосуточно, чтобы как можно быстрее устранить последствия снегопадов и предотвратить возможные аварийные ситуации. За прошедшую ночь из города вывезли более 620 кубометров снега.

Такие меры позволяют поддерживать транспортную доступность, предотвращают возникновение заторов и обеспечивают комфорт жителей округа в зимний период.