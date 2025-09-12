Дополнительные опоры уличного освещения установили у школы № 16 в Красногорске

Вблизи школы № 16 в микрорайоне Павшинская Пойма в Красногорске поставили дополнительные опоры уличных фонарей. Теперь ребятам, обучающимся во вторую смену, будет комфортнее добираться до дома в темное время суток.

Работы по улучшению освещенности территории вблизи школы проводят по поручению главы муниципалитета Дмитрия Волкова. Как рассказала начальник отдела Павшинская Пойма управления по развитию территорий администрации Красногорска София Удодова, специалисты компании «Мособлэнерго» установили девять опор уличных фонарей. Они также будут освещать расположенную неподалеку детскую площадку.

Жительница микрорайона Светлана Свинухова поблагодарила администрацию муниципалитета за внимательное отношение к просьбам жителей. По ее словам, путь домой для школьников стал более безопасным.

Отметим, что администрация городского округа Красногорск не перестает работать над улучшением качества жизни в микрорайоне. Специалисты обновляют дороги, приводят в порядок дворы, строят игровые и спортивные площадки. Все это часть комплексной работы, направленной на создание комфортных условий для всех жителей.