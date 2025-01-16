Дополнительные окна приема посетителей открыли в МФЦ в Лобне

В городе Лобня завершилась модернизация офиса многофункционального центра. Благодаря этому жители смогут получать государственные услуги в более удобных и комфортных условиях.

После обновления количество окон обслуживания увеличилось с 11 до 18, три из которых теперь предназначены для работы специалистов отдела ЗАГС. В ближайшее время к предоставлению услуг подключатся сотрудники БТИ и управляющей компании МП «Домовладение». Также расширена зона доступа к порталу «Госуслуги», что сделает процесс получения услуг еще проще.

В ходе ремонта в зале ожидания заменили устаревшую мебель на современные выдвижные пуфы, установили новую технику и обновили зону информирования. Кроме того, внедрен новый терминал электронной очереди, а система оповещения оснащена улучшенными динамиками. Это решение было принято в ответ на жалобы посетителей о плохой слышимости вызовов талонов.

«Мы понимаем все неудобства, связанные с проведением ремонтных работ, и стараемся минимизировать их. Теперь наш центр стал более современным и удобным для жителей», — прокомментировала директор МФЦ Оксана Мельничук.

Обновленный МФЦ готов принимать посетителей, предоставляя им качественное обслуживание в комфортной обстановке.